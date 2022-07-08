Представитель США отметил, что следует понимать, что к России теперь нет и не может быть прежнего отношения, учитывая ее агрессию против Украины.

На полях встречи министров иностранных дел G20 высокопоставленный представитель Госдепартамента подчеркнул необходимость обозначить ответственность России за глобальный кризис продовольственной безопасности, с которым сталкиваются многие страны.

Об этом пишет Голос Америки.

"Я подозреваю, что вы услышите это от ряда стран, которые здесь присутствуют, и следует понимать, что к России теперь нет и не может быть прежнего отношения, учитывая ее агрессию против Украины", – сказал представитель внешнеполитического ведомства, сопровождающий госсекретаря Энтони Блинкена на G20.

Встреча министров иностранных дел G20 в значительной степени посвящена усилиям по преодолению глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности.

"Во время нашего председательства в Совете Безопасности (ООН) мы призвали к действиям и создали "дорожную карту", определяющую возможные действия стран для решения кризиса продовольственной безопасности, который сейчас наблюдается практически во всех частях мира и в значительной степени в результате российской агрессии и последствий этого", – отметил представитель Госдепартамента.

Как сообщал УНИАН, 6 июля при поддержке Евросоюза и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Союз "Мукомолы Украины" успешно завершил доставку 140 тонн семена гречихи из Канады в Украину, которые передали с целью преодоления дефицита этой крупы в нашей стране.

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