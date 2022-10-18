США надеются завершить производство двух систем к концу октября или началу ноября.

Министерство обороны США пытается ускорить доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS после того, как Россия начала все чаще использовать иранские дроны.

Об этом говорится в материале CNN.

По словам официальных лиц Пентагона, США уже передали Украине восемь NASAMS, включая две по ускоренной процедуре.

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По данным Пентагона, в настоящее время эти системы производятся компанией Raytheon в сотрудничестве с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace. США надеются завершить производство двух систем к концу октября или началу ноября - возможно, на целый месяц раньше, чем планировалось изначально.

После того, как системы будут готовы, их еще нужно перевезти в Украину. NASAMS будет доставлен в соседнюю страну, а затем отправлен в Украину.

Иранские дроны на войне в Украине

Иран передал сотни дронов-камикадзе России в конце лета. С сентября враг начал активно применять их по Украине, с октября - по объектам критической инфраструктуры.

Только за сегодня ВСУ уничтожили 37 из 43 выпущенных иранских БПЛА вечером 17 октября на южном направлении, до 7:00 утра 18 октября - еще 15.

Тем временем Тегеран продолжает отрицать передачу оружия России для террора мирного населения.

По данным украинской разведки, России передали 2400 ударных дронов-камикадзе.

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