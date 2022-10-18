Министерство обороны США пытается ускорить доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS после того, как Россия начала все чаще использовать иранские дроны.
Об этом говорится в материале CNN.
По словам официальных лиц Пентагона, США уже передали Украине восемь NASAMS, включая две по ускоренной процедуре.
По данным Пентагона, в настоящее время эти системы производятся компанией Raytheon в сотрудничестве с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace. США надеются завершить производство двух систем к концу октября или началу ноября - возможно, на целый месяц раньше, чем планировалось изначально.
После того, как системы будут готовы, их еще нужно перевезти в Украину. NASAMS будет доставлен в соседнюю страну, а затем отправлен в Украину.
Иранские дроны на войне в Украине
Иран передал сотни дронов-камикадзе России в конце лета. С сентября враг начал активно применять их по Украине, с октября - по объектам критической инфраструктуры.
Только за сегодня ВСУ уничтожили 37 из 43 выпущенных иранских БПЛА вечером 17 октября на южном направлении, до 7:00 утра 18 октября - еще 15.
Тем временем Тегеран продолжает отрицать передачу оружия России для террора мирного населения.
По данным украинской разведки, России передали 2400 ударных дронов-камикадзе.