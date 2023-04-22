Однако полностью проблему можно решить благодаря передаче истребителей F-16.

Системы Patriot помогут Украине на определенных направлениях, где сейчас противник применяет управляемые авиабомбы с самолетов СУ-35, однако полностью проблему можно решить благодаря передаче истребителей F-16. об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Результат таков, что мы имеем уже Patriot. И мы имеем фактически весь спектр того западного вооружения, который нам обещали партнеры. Ну и чтобы"пазл" сложился, его надо дополнить еще F-16. понятно, что этого ожидают и пилоты, и вообще вся Украина", - сказал он.

"Patriot, которые пришли - это существенное усиление. Мы знаем, что комплекс имеет значительно большую дальность, чем С-300, и это поможет нам на определенных направлениях, где сейчас противник применяет, в частности, управляемые авиабомбы с самолетов СУ-35. Ждем еще SAMP/T, это тоже комплекс более дальнобойный, и NASAMS, который обещали нам норвежские партнеры", - добавил Игнат.

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По его словам, получение систем Patriot позволит держать подальше на расстоянии вражеские российские самолеты от границ Украины.

"Мы понимаем, что полностью это проблему не решит. Полностью проблему можно решить благодаря F-16. Ведь это то оружие, которое может оперативно реагировать, и быть там, где надо", - добавил он.

Самолеты для Украины - что известно

Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решение об их передаче еще не принимали ни в одной стране.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО. По его словам, украинские военные летчики могут научиться летать на F-16 менее чем за полгода.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США.

11 апреля исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлс Лунд Поульсен заявил, что решение о передачу Украине самолетов F-16 должен приниматься совместно со странами-союзниками.

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