В ведомстве назвали первый шаг, который будет предшествовать передаче таких самолетов.

В Министерстве обороны Дании заявили, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками. Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, информируют Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что Поульсен прокомментировал неотложную тему о предоставлении Украине военных многоцелевых истребителей F-16.

"Дания также знает о запросе Украины относительно предоставления истребителей F-16. Считаю, что первым шагом должна стать тренировка ваших пилотов. Надеюсь, у нас будет подобная дискуссия, но я должен подчеркнуть, что решение о передаче самолетов должно быть утверждено совместно с другими странами-союзниками", – сказал он.

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Поульсен вчера, 10 апреля, находился с визитом в Украине и провел встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, после чего состоялся совместный брифинг двух министров.

Среди военной помощи, которую правительство Королевства Дания пообещало оказать Украине, - артиллерийские установки Caesar, танки Leopard-1 и Leopard-2.

Во время брифинга Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 воевать на стороне Украины и предложил иностранным специалистам, которые хотят и умеют обслуживать иностранную военную технику, приехать работать в Украину.

F-16 для Украины - что известно

Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решения об их передаче ни в США, ни в других странах не принимали.

25 марта представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США. 7 апреля Игнат сообщил, что украинские военные летчики могут научиться летать на F-16 менее чем за полгода.

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