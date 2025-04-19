Особенно активно боевые действия продолжаются на восточном отрезке фронта.

Российская армия не придерживается заявленного Кремлем "пасхального перемирия" и продолжает обстреливать позиции Сил обороны. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего - на Востоке", - написал он в своем Телеграм-канале.

По его убеждению, россияне лишь изображают из себя "миротворцев", а на самом деле осуществляют информационную операцию, "продолжая стрелять без остановки". По мнению Коваленко, цель заключается в том, чтобы обвинить Украину в срыве перемирия.

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О нарушении россиянами собственного же "перемирия" сообщает военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс", который ведет телеграмм-блог под названием "Офицер+".

"Нам только что позицию несколько стволов разносили очень плотно. [Ничего] себе перемирие", - пишет он.

Путин объявил о временном перемирии

Как писал УНИАН, ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил о том, что Россия начинает "пасхальное перемирие" с вечера субботы до полуночи с воскресенья на понедельник. При этом он подчеркнул, что россияне будут придерживаться этого перемирия только в случае, если его будет придерживаться украинская армия.

Впоследствии на заявление Путина отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что заявление российского диктатора сопровождалось атакой российских дронов-камикадзе, что наглядно свидетельствует об истинных намерениях России.

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