Хоть в России говорят только о крепкой дружбе оккупантов, эксперты намекают, что это были более тесные отношения.

В Украине ликвидировали двух "мобиков" - друзей, которые хвастались общими армейскими фотографиями.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, 22-летний Алексей Мелехов и 27-летний Артем Чупров родом из Верхнетоемского района Архангельской области. Обоих мобилизовали одновременно.

"Парочка" не разлей вода" - двое друзей, а, может, и больше", - отметил эксперт, комментируя ликвидацию оккупантов.

Мелехова и Чупрова "минуснули" один за другим - 11 и 14 марта.

"Российские источники вспоминают лишь дружбу и замалчивают то, что явно видно в альбоме Чупрова - это не одна фотография с обжимашками вместе с Мелеховым", - добавил эксперт.

Потери России в Украине - актуальные данные

Утром 20 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил обновил данные об общих боевых потерях россиян на войне против Украины.

С 24 февраля 2022 оккупанты потеряли в Украине около 184420 солдат, 670 оккупантов были ликвидированы за последние сутки. Кроме того, враг потери 3667 танков, 7120 боевых бронированных машин и много другой техники.

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