В данный момент Франция ведет переговоры с Украиной, чтобы стимулировать Киев закупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда.

Франция больше не планирует предоставлять Украине вооружение со своих складов. Отныне Киев должен будет заказывать пушки производителей напрямую, что занимает гораздо больше времени.

Про это в эфире французского телеанала LCI сообщил министр обороны этой страны Себастьян Лекорню. По его словам, в данный момент Франция ведет переговоры с украинскими коллегами, чтобы стимулировать Киев закупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать пушки из своих арсеналов.

"Мы собираемся продолжить работу по ракетным комплексам "Мистраль". ... Мы эффективны в наземно-воздушной обороне. Это ключевой момент, потому что вы защищаете поле битвы и гражданские структуры. ... Что касается истощения сил на передовой, есть второй ключевой элемент. Это сухопутная техника, артиллерия, с "Цезарями", но и с военно-транспортными машинами", - заверил глава оборонного ведомства Франции.

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СМИ также отмечают, что из бюджета Франции в этот фонд выделено €200 млн. Париж стремится, чтобы эти средства можно было тратить только на заказы от французских поставщиков.

Поставки Украине вооружений - последние новости

Украина вскоре может получить большую партию самоходных артиллерийских установок Gepard, которые США выкупили у Иордании. Речь идет о 60 установках. Они были проданы Нидерландами еще в 2013 году. Сделка стоила 21 миллион евро. Последняя установка из этой партии была передана нидерландской армией в 2016 году.

Интересно, что США выкупят у Иордании 60 установок за куда большую сумму, чтобы передать их Украине. За зенитные машины Штаты заплатили 110 миллионов евро.

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить истребители F-16 уже этой зимой. Он убежден, что эти самолеты повлияют на ход войны.

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