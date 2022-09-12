Один из захватчиков рассказал, что их фактически бросили на линии соприкосновения без подкрепления.

Российский оккупант, находившийся на территории Харьковской области, рассказывает о колоссальных потерях захватчиков в результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в перехваченной телефонном разговоре.

Товарищ поинтересовался у оккупанта, готовят ли его подразделение к ротации. Однако тот удивленно спросил, читает ли тот вообще новости.

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"П*здец, какое, нах*у, возвращение? Новости читаешь? Ну, нам даже спину тормознули. У нас сегодня один трехсотый. Они плотно ху*чать уже прямо, в смысле вот впереди у ребят стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят", - рассказал он.

По его словам, ВСУ уничтожают российские посты и форсируют водоемы. В то же время у россиян нет связи. Потери среди оккупантов огромные.

"Мы каждый день ездим, я езжу заряжать батарейки, ежедневно проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки-мешки-мешки... Думаю: них*я себе, еб*ть. Тут к нам должны были ребята ехать и что-то пошло не так. Теперь мы сами, бл*дь. Смена приехала и обратно уехала", - рассказал оккупант.

При этом захватчик добавил, что остерегается прослушиваний. Если бы звонок происходил по закрытому каналу, то россиянин рассказал бы больше. По его словам, в течение последних трех дней ВСУ бьют точно, уничтожая последовательно все позиции россиян.

"Еще угнали 6 "Уралов" у нас, еб*ть. Нам уже смс-ки приходят: "Сдавайтесь", вся х*йня. Мне кажется, пахнет "старым Гостомелем", прямо п*здец как пахнет", - подытожил оккупант.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

За минувшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль.

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