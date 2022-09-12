Также вчера, 11 сентября, от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе - два человека получили ранения.

В результате вражеских ударов по объекту критической инфраструктуры в Харькове погибли два человека, которые там работали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 20:00 11 сентября враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району, поврежден объект критической инфраструктуры. 2 работников погибли. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар", - отметил он.

Видео дня

По словам главы ОВА, также вчера, 11 сентября, от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе - 2 человека получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.

Вас также могут заинтересовать новости: