Для Варшавы было важно выяснить, произошла ли умышленная атака.

Происшествие с падением ракеты в Пшеводове не привело к возникновению напряжения между польскими и украинскими властями. Варшава стремилась в первую очередь определить, была ли атака умышленной.

Об этом рассказал глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Якуб Кумох в комментарии изданию Polsat News. По его словам, Варшава и Вашингтон склоняются к версии, что в Пшеводове упал украинским боеприпас к ПВО. С его помощью ВСУ пытались сбить российскую ракету, однако выстрел произвели мимо, а механизм самоликвидации в старом советском снаряде не сработал.

В офисе польского президента Анджея Дуды учли расположение Пшеводова. Он находится на одной широте с Киевом и имеет такую же долготу, как Львов.

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По словам Кумоха, Польша не считает падение боеприпаса умышленной атакой. Варшава воспринимает инцидент, как трагическое происшествие, в котором виновата Россия. Лидеры стран и их советники даже не пытались спорить на этот счет.

"Для нас в самом начале самым важным было определить, напали на Польшу или нет. На Польшу не напали, произошел трагический случай. Конечно, виновата в этом Россия, потому что именно она бомбит Украину и создает условия для случившегося", — подытожил Кумох.

Падение ракеты в Польше: основная информация

Вечером 15 ноября поступили сведения о падении ракеты на территории Польши, в населенном пункте Пшеводов. В результате инцидента погибли двое человек. Официальная Варшава сразу начала расследование происшествия.

Президент США Джо Байден заявил, что ракету вряд ли запустила РФ. А в МИД Польши выяснили подробности о снаряде. Он был произведен в Советском Союзе в 1970-х годах.

Глава Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с премьер-министром Матеушом Моравецкий сообщил: "Есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО. Доказательств запуска ее с территории России пока нет".

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера поделился результатами расследования. По его словам, в Пшеводове упал снаряд от украинской системы ПВО С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этими выводами и запросил доступ к месту происшествия для наших экспертов. Позже стало известно, что они смогут провести собственное расследование в Пшеводове.

По словам Дуды, ему понятны эмоции Зеленского. А в СМИ сообщили, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан попросил президента Украины "осторожнее" высказываться об инциденте.

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