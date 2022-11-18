Самоликвидатор ракеты скорее всего не сработал по каким-то техническим причинам.

Ракета украинского комплекса С-300 могла попасть на территорию Польши, если была выпущена вдогонку российской крылатой ракеты, летевшей в направлении польской границы.

Военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге объяснил, что это могло произойти, если выпущенный в хвост ракеты снаряд потерял цель и продолжил лететь в сторону Польши.

"Это самое простое и кратчайшее объяснение, почему наша ракета могла оказаться на территории Польши", - отметил он.

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По словам эксперта, в результате потери цели у ракеты ПВО должен был сработать самоликвидатор, но по каким-то техническим причинам этого не произошло.

Падение ракеты в Польше: что известно

15 ноября 2022 года в Польше упала ракета российского производства, из-за чего погибли люди. Это произошло во время масштабной ракетной атаки РФ по Украине.

Позже стало известно, что это могла быть ракета, выпущенная украинской ПВО во время отражения российской атаки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже если это правда, вины Украины в этом нет, поскольку она защищалась от удара со стороны агрессора.

Украинская сторона попросила допустить своих специалистов на место трагедии для участия в расследовании. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина ожидает информацию от партнеров, на основании которой был сделан вывод о том, что это ракета украинской ПВО.

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