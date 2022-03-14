В результате падения обломков российской ракеты погиб один человек.

После 11 утра 14 марта украинская ПВО сбила выпущенную россиянами ракету над Киевом.

Камеры наблюдения "поймали" момент падения вражеской ракеты.

Остатки ракеты упали в жилом массиве Куреневка в столице. Один человек погиб, шесть раненых, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

"Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров. Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах", - говорится в его сообщении.

Как сообщалось, утром 14 марта на столичной Оболони снаряд оккупантов попал в жилой дом. По состоянию на 07:40 в девятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 помощь предоставлена на месте.

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