После 11 утра 14 марта украинская ПВО сбила выпущенную россиянами ракету над Киевом.
Камеры наблюдения "поймали" момент падения вражеской ракеты.
Остатки ракеты упали в жилом массиве Куреневка в столице. Один человек погиб, шесть раненых, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
"Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров. Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах", - говорится в его сообщении.
Как сообщалось, утром 14 марта на столичной Оболони снаряд оккупантов попал в жилой дом. По состоянию на 07:40 в девятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 помощь предоставлена на месте.