Как отметил Зеленский, "должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашей прекрасной стране".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке, но Донбасс держится.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 11 июня.

"Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно. Помните, как в России еще в начале мая надеялись захватить весь Донбасс? Уже 108-й день войны, уже июнь. Донбасс держится. Потери, которые понесли оккупанты, в том числе и на этом направлении, очень весомые. А в целом российская армия на сегодня имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что это вам дало, Россия? Никто сейчас не может сказать, сколько еще продлится это сожжение душ Россией", - сказал глава государства.

Но, как отметил Зеленский, "должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашей прекрасной стране".

Ситуация в Северодонецке:

По состоянию на 11 июня 2022 года в Северодонецке Луганской области продолжались острые уличные бои, треть города контролировали Вооруженные силы Украины.

В городе отсутствуют водоснабжение и электричество.

Перебиты подводящие высоковольтные линии. 70% подстанций по городу уничтожены в результате обстрелов. Обстреливаются жилые кварталы. Улицы по периметру города полностью разрушены

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