В городе отсутствуют водоснабжение и электричество.

В Северодонецке Луганской области продолжаются острые уличные бои, треть города по-прежнему контролируют Вооруженные силы Украины.

Об этом рассказал мэр Северодонецка Александр Стрюк, передает российская служба BBC.

"На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить (российских военных)", – отметил мэр.

Он добавил, что Украина нуждается в дальней артиллерии и системах ПВО, чтобы защищаться от постоянных бомбежек российской армии.

Также Стрюк добавил, что в Северодонецке водоснабжения уже нет около двух месяцев, потому что нет электроснабжения:

"У нас перебиты подводящие высоковольтные линии, плюс 70% подстанций по городу уничтожены в результате обстрелов. Есть раненые, есть погибшие – в основном от артиллерийских обстрелов, которые производятся русскими войсками, потому что обстреливаются жилые кварталы. Улицы по периметру города полностью разрушены".

Напомним, ранее сообщалось, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

Вас также могут заинтересовать новости: