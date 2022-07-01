Утром русские обстреляли город из пушек, днем – нанесли авиаудар.

В результате сегодняшних обстрелов Бахмута по меньшей мере 5 раненых, среди них - 11-летняя девочка.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Утром русские обстреляли город из пушек, днем-нанесли авиаудар. Среди раненых – 11-летний ребенок", - отметил он.

По его словам, все "преступления россиян на нашей земле — сознательные и целенаправленные".

Он добавил видео, на котором видны разрушенные жилые дома, раненые люди.

Напомним, Россия снова "анонсировала" удары по городам Украины. Минобороны страны-агрессора заявило об "огневых позициях" в больницах Бахмута, Чернигова, Северска и Высокополья. Уже не впервые РФ сначала говорит о "провокациях" со стороны Украины, а затем сама наносит удары по объектам нашей страны.

Минобороны страны-агрессора опубликовало список "огневых точек", где якобы находятся украинские военные.

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