В результате сегодняшних обстрелов Бахмута по меньшей мере 5 раненых, среди них - 11-летняя девочка.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Утром русские обстреляли город из пушек, днем-нанесли авиаудар. Среди раненых – 11-летний ребенок", - отметил он.
По его словам, все "преступления россиян на нашей земле — сознательные и целенаправленные".
Он добавил видео, на котором видны разрушенные жилые дома, раненые люди.
Напомним, Россия снова "анонсировала" удары по городам Украины. Минобороны страны-агрессора заявило об "огневых позициях" в больницах Бахмута, Чернигова, Северска и Высокополья. Уже не впервые РФ сначала говорит о "провокациях" со стороны Украины, а затем сама наносит удары по объектам нашей страны.
Минобороны страны-агрессора опубликовало список "огневых точек", где якобы находятся украинские военные.