Минобороны страны-агрессора заявляет, что на территории больниц в украинских городах якобы размещены "огневые позиции".

Россия снова "анонсировала" удары по городам Украины. Минобороны страны-агрессора заявило об "огневых позициях" в больницах Бахмута, Чернигова, Северска и Высокополья. Уже не в первый раз РФ сначала говорит о "провокациях" со стороны Украины, а потом сама наносит удары по объектам нашей страны.

Минобороны страны-агрессора опубликовало список "огневых точек", где якобы находятся украинские военные.

Так, в РФ не устают говорить о "киевском режиме", который, по мнению пропаганды Кремля, "использует объекты медицинской инфраструктуры в военных целях".

В Бахмуте, который страна-агрессор решила назвать городом так называемой самопровозглашенной "ДНР", якобы размещены "огневые позиции и снайперские точки" на территории кожвендиспансера и клиники "Медцентр". В Минобороны РФ также утверждают, что там "заминированы" подходы к учреждениям. Подобными фейками страна-агрессор может "анонсировать" удары, которые сама же будет наносить.

В Чернигове, утверждают российские ведомства, на территории областного тубдиспансера якобы размещены склады вооружения. В РФ распространяют фейки о том, что оттуда "выгнали всех больных".

А в Северске Донецкой области, как заявили в Минобороны РФ, находятся "огневые позиции". Более того, там якобы размещены бронетехника и артиллерия с РСЗО. Кремлевская пропаганда также распространяет фейки о том, что жители домов, которые находятся рядом с северской городской больницей, "удерживаются под предлогом обеспечения безопасности". Подобные заявления выглядят абсурдно, однако для РФ такие фейки уже стали нормой.

Ракетные удары также "анонсируются" по Высокополью на Херсонщине. Россияне, ссылаясь на "достоверную информацию", сообщают о провокациях, которые якобы готовится устроить Украина. Однако уже известно, что после подобных заявлений оккупанты наносят удары по украинским городам, пытаясь обвинить в этом наших военных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский прокомментировал вражеский ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге и отметил, что РФ хотела убить как можно больше людей.

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