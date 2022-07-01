Российские силы проводят операции в направлении Соледара, который находится к северо-востоку от Бахмута вдоль трассы "Бахмут-Северск".

Российские войска в Бахмутском направлении сосредоточили усилия на перекрытии линий снабжения украинской армии, но в будущем возобновят наступление на сам город.

Об этом говорится в утреннем отчете Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на слова заместителя начальника Генштаба ВСУ Алексея Громова, аналитики отмечают, что враг вокруг Бахмат "имеет явное преимущество в силах и средствах".

Российские силы проводят операции в направлении Соледара, который находится к северо-востоку от Бахмута вдоль трассы Т0513 Бахмут-Северск. И предполагается, что РФ дополнительно попытается перекрыть украинские пути сообщения вдоль трассы Т0513.

Российские войска также безуспешно сражались за контроль над Клиново и Новолуганским, расположенными к юго-востоку от Бахмута.

Тем не менее в течение суток ВСУ успешно отразили серию атак российских войск на линиях Николаевка-Спирне, Владимировка-Покровское к северо-востоку от Бахмута и вокруг Доломитного и Угледарской ГЭС к югу от Бахмута.

"Эти ограниченные успехи вокруг Бахмута могут указывать на то, что российские силы могут вскоре попытаться создать условия для наступательной операции в направлении самого Бахмута, хотя в краткосрочной перспективе они, вероятно, больше сосредоточены на перехвате и контроле над коммуникационными линиями, исходящими из Бахмута", - говорится в отчете.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил все усилия на захвате Лисичанска - последнего бастиона на пути оккупации всей Луганской области.

Вечером 30 июня стало известно о прорыве противника на территорию НПЗ города - русские удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

На Херсонском направлении продолжаются активные контрнаступательные мероприятия ВСУ: украинцы постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

Вместе с тем, чтобы растянуть силы защитников, российские войска снова обстреливают пограничные регионы - под минометный и пулеметный огонь в этот раз попала Сумская область.

30 июня Россия фактически признала свое поражение на Змеином, отведя остатки разгромленных войск с острова. Хотя давление России на побережье ослабится, но освобождение Змеиного не разблокирует Черное море для экспорта украинского зерна.

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