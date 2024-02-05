Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 389560 человек личного состава, сообщает Генштаб ВСУ.
За прошлые сутки Силы обороны Украины уничтожили 810 российских оккупантов.
Также Россия потеряла не менее:
- танков - 6348 (+5 единиц за прошлые сутки),
- боевых бронированных машин - 11822 (+4),
- артиллерийских систем - 9349 (+18),
- РСЗО - 979,
- средств ПВО - 664 (+1),
- самолетов - 332,
- вертолетов - 324,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173,
- крылатых ракет - 1848,
- кораблей/катеров - 24,
- подлодок - 1,
- автомобильной техники и - 12412 (+19),
- специальной техники - 1486 (+7).
В Генштабе также отметили, что данные уточняются.
Война в Украине - актуальное
Напомним, в Генштабе сообщили, что в течение прошедших суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
В Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские оккупанты продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, к востоку от Авдеевки, а также северо-западнее Марьинки.