За сутки ВСУ уничтожили 810 российских оккупантов.

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 389560 человек личного состава, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошлые сутки Силы обороны Украины уничтожили 810 российских оккупантов.

Также Россия потеряла не менее:

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танков - 6348 (+5 единиц за прошлые сутки),

боевых бронированных машин - 11822 (+4),

артиллерийских систем - 9349 (+18),

РСЗО - 979,

средств ПВО - 664 (+1),

самолетов - 332,

вертолетов - 324,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173,

крылатых ракет - 1848,

кораблей/катеров - 24,

подлодок - 1,

автомобильной техники и - 12412 (+19),

специальной техники - 1486 (+7).

В Генштабе также отметили, что данные уточняются.

Война в Украине - актуальное

Напомним, в Генштабе сообщили, что в течение прошедших суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что российские оккупанты продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, к востоку от Авдеевки, а также северо-западнее Марьинки.

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