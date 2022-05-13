За сутки украинские защитники отбили 18 вражеских атак на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбито восемнадцать атак врага, уничтожено тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника", - говорится в сообщении.
За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа "Орлан-10", один вертолет "Ка-52" и одну крылатую ракету.
Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневых ударов с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.
Как сообщал УНИАН, накануне на Херсонщине ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Ракета, которая попала в запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.