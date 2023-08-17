По его словам, ВСУ подходят к новому этапу наступательной операции - борьбе за разрушение главной линии обороны противника и выходe на оперативное пространство.

Освобождение Урожайного открывает Силам обороны серьезные перспективы для прорыва обороны РФ, при этом не только на Запорожском, или на Бердянском направлении, но и на двух дополнительных. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Выход в район Урожайного открывает для нас достаточно серьезные перспективы по дальнейшему продвижению и расширению контакта с главной линией обороны противника. Это создает предпосылки для давления на эту оборону и для прорыва этой оболроны как на этом направлении, так и на других", - отметил эксперт.

По его словам, ВСУ подходят к новому этапу наступательной операции - борьбе за разрушение главной линии обороны противника и выхода на оперативное пространство.

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В то же время, эксперт отметил, что в ближайшие дни ситуация будет оставаться сложной, "ведь противник вполне осознает всю угрозу, поэтому спешно перебрасывает туда все имеющиеся резервы". Однако, по его словам, у врага наблюдается нехватка подготовленных орезервов.

"Они бросают в бой все, что можно бросить, при этом эти части как правило не подготовлены. Именно поэтому создаются предпосылки относительно хрупкости обороны... потому что вследствие того, что эти подразделения не подготовлены, недостаточно устойчивы, мы можем прорвать эту оборону в любом направлении", - отметил эксперт.

Кроме того, говоря о возможном направлении прорыва, он отметил, что это не обязательно произойдет либо на Запорожском, либо на Бердянском направлении.

"Мы имеем по меньшей мере два дополнительных направления, где можем развивать наступательные действия. Это Угледар, о котором мы не очень вспоминаем, и направление на Васильевку. Кто знает, возможно будут еще такие направления", - отметил военный эксперт.

Освобождение Урожайного - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 августа стало известно об освобождении Урожайного.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что продолжается наступательная операция Сил обороны на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. После освобождения Урожайного ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

Как отмечали эксперты, после Урожайного у Сил обороны остается на этом направлении большой оборонительный рубеж - Старомлиновка, там где есть высоты и на них артиллерия. Вместе с тем Бердянское направление остается одним из самых перспективных с точки зрения продолжения наступательных действий.

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