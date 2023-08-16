Оккупанты закрепляются в районе Старомлиновки, могут быть серьезные бои.

Сейчас Бердянское направление остается одним из наиболее перспективным с точки зрения продолжения наступательных действий. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, комментируя освобождение Силами обороны Урожайного в Донецкой области.

"Это подтверждается и освобожденными населенными пунктами, большими потерями врагами. Здесь есть перспектива продвигаться", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко отметил, что по врагу в Урожайном был нанесен "серьезный удар". "Они действительно отступали, убегали, кто смог убежать, но они сейчас закрепляются в районе Старомлиновки довольно таки мощно, там еще есть силы, которые готовы оказать серьезное сопротивление. Нас могут ожидать мощные бои", - отметил он.

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Мусиенко добавил, что после освобождения Урожайного нужно решить две задачи. "Его враг удерживал для того, чтобы не давать нашим силам закрепиться в Старомайорском, они оттуда их обстреливали. Поэтому открывается возможность для закрепления и после того двигаться дальше", - отметил он . По его словам, впереди у Сил обороны остается на этом направлении большой оборонительный рубеж - Старомлиновка, там где есть высоты и на них артиллерия. При этом отметил, что перед Старомлиновкой есть населенный пункт заветное желание.

Мусиенко также отмечает, что нуждается в решении вопроса по выравниванию линии фронта несколько западнее в районе Приютного, где продолжаются бои и есть российские войска. "Наши силы все глубже вклиниваются в тыл врага, в линию обороны, поэтому надо обезопаситься от рисков атак с флангов", - отметил эксперт.

Он отметил, что Урожайное это первая линия, которую проходят наши войска. По его словам, чем больше будет уничтожено войск захватчиков на первой линии и на любой линии, тем меньше у них будет возможностей обороняться дальше.

Освобождение Урожайного - что известно

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня, 16 августа, сообщила об освобождении Урожайного.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что продолжается наступательная операция Сил обороны на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

После освобождения Урожайного ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

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