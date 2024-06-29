За время полномасштабного вторжения из плена было освобождено 3 тыс. 310 украинцев и украинок - как военных, так и гражданских.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов называет захват Россией гражданских украинских заложников доказательством геноцидной войны. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно последнего возвращения домой освобожденных из российского плена украинцев.

"Этой ночью завершилась операция и завершился 53-й обмен с момента начала полномасштабной российской агрессии. В рамках этого обмена вернулось 100 украинцев, как военных, так и гражданских - 90 военных и 10 гражданских", - отметил Юсов.

Он отметил, что всего с момента полномасштабной войны из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными было возвращено 3 тыс. 310 украинцев и украинок "как военных, преимущественно, так и гражданских".

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"Сам факт того, что мы сегодня говорим о возвращении гражданских пленников, гражданских заложников, гражданских пленных из российской неволи является вопиющим доказательством на весь мир того, что российская война против украинцев является геноцидной войной, того, что враг совершает военные преступления и игнорирует международное гуманитарное право", - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что эти люди не должны были бы оказаться ни в одном плену и их права не должны были бы быть ограничены.

"Вина" этих людей в том, что они не покорились российской оккупации", - добавил он.

Представитель разведки рассказал, что двое священников греко-католической церкви - Богдан Гелета и Иван Левицкий - были арестованы и находились в чрезвычайно тяжелых условиях под большим давлением.

"Собственно, арестованы во время молитвы, за молитву и за то, что представляли украинскую церковь. Господин Нариман, собственно, конечно, за то, что не отказался от своей крымскотатарской и украинской идентичности. Как культурной, так и гражданской. Другие примеры - Елена Пех - сотрудница музея, преподавательница и учительница. И собственно, обо всех можно так говорить: это люди, которые не должны были бы оказаться ни в одном российском плену", - сказал он.

Юсов добавил, что сам факт того, что мы сегодня говорим о тысячах, без преувеличения, гражданских украинцев в российской неволе - это вопиющее и масштабное военное преступление со стороны путинской России.

Относительно условий содержания гражданских украинцев по сравнению с военными пленными, представитель ГУР отметил, что ситуации, места и условия содержания разные. Но во многих случаях гражданских украинцев удерживают в не предназначенных для этого местах, за пределами даже так называемой правовой системы России.

Возвращение украинских пленных - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена удалось вернуть еще десять украинских граждан. В частности, это Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов, Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Также были освобождены еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Сегодня, 29 июня, Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры возвращения украинцев из плена. В Службе подчеркнули, что жизнь каждого украинца - это высшая ценность, и отметили, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца.

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