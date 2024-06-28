Омбудсман надеется, что вскоре откроется возможность именно возвращения гражданских граждан Украины.

Медийных, известных и публичных людей труднее всего возвращать из российского плена. Есть надежда, что вскоре появятся дополнительные механизмы возвращения именно гражданских. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал, как возвращать из плена РФ медийных и публичных людей, в частности таких, как журналист УНИАН Дмитрий Хилюк и журналист Максим Буткевич.

"Чем более известный человек, тем труднее его возвращать из российского плена. Но, тем не менее, мы это продолжаем делать", - акцентировал Лубинец.

Он добавил, что на днях во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы было проведено отдельное мероприятие по заключенным Россией украинским журналистам.

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"Мы понимаем, что гражданские заложники - это отдельная категория, которую мы должны возвращать. По нашим данным уже более 14 тысяч гражданских граждан Украины в российских застенках. Это безумная цифра. Часть из них - это украинские журналисты. Мы занимаемся как отдельным списком, я кстати, могу публично подтвердить, что я этот список неоднократно передавал через различные каналы. Мы поднимали вопрос как по всем гражданским заложникам, так и отдельно по журналистам", - отметил омбудсмен.

Лубинец надеется, что вскоре появятся дополнительные механизмы возвращения из российского плена именно гражданских.

"Я не хотел забегать вперед. Но могу сказать, что мы надеемся, что у нас вскоре, об этом публично все узнают и увидят, откроется возможность именно возвращения гражданских украинцев", - сказал он.

Похищение РФ украинских журналистов

В рамках летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге во время конференции-дебатов Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Россия совершила более 600 преступлений против украинских журналистов и вообще медиа в Украине с начала полномасштабного вторжения. Он акцентировал, что Украина призывает международное сообщество усилить дипломатическое и политическое давление на Россию, и освободить всех украинских журналистов, которых в незаконно удерживает страна-агрессор.

Глава Департамента мониторинга свободы слова ИМИ Екатерина Дячук отметила, что крымская журналистка Ирина Данилович, которую неправомерно удерживает в заложниках Россия потеряла слух из-за неоказания медицинской помощи. По ее словам, по состоянию на сейчас в плену находятся не менее 30 журналистов из оккупированного Крыма, с оккупированной части Запорожской области, из Киева, а также Киевской области. Все эти люди являются гражданскими заложниками. В то же время Россия пытается сделать из них комбатантов, чтобы не признавать преступления, совершенные против журналистов.

"Это как, например, с Дмитрием Хилюком - журналист агентства УНИАН, который был вывезен насильно в Россию во время оккупации Киевщины в 2022 году", - подчеркнула Дячук.

Во время мероприятия в ПАСЕ, журналистка и подруга корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка рассказала, что в плену РФ на журналиста напускают собак, ломают ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь. По ее словам, никаких обвинений Хилюку не было выдвинуто, зато письмо от Минобороны РФ, которое было получено в начале января 2024 года, указывает на то, что Россия считает журналиста военнопленным, и в этом письме ссылаются на выполнение якобы Женевских конвенций.

По информации СМИ, в марте 2023 года так называемые "суды" террористических группировок "Л\ДНР" на оккупированной части Донбасса приговорили к 13 годам лишения свободы пленного правозащитника и журналиста Максима Буткевича.

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