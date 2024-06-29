В Службе подчеркнули, что работают над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца.

Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры возвращения украинцев из плена. Как напоминается в сообщении на сайте СБУ, речь идет об освобождении из плена еще 10 украинцев.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - отмечается в сообщении.

В Службе подчеркнули, что жизнь каждого украинца - это высшая ценность, и отметили, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца.

Российский плен - актуальное

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из российского плена удалось вернуть еще десять украинских граждан.

Это Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Также были освобождены еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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