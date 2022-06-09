Сейчас Россия использует остров для контроля судоходства и воздушного пространства в регионе, но закрепиться на нем полностью не сможет, считает эксперт.

Российским войскам не удастся полностью закрепиться на острове Змеиный. И тех, кто там временно сейчас находится, можно считать "суицидниками".

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Вообще закрепление на острове Змеиный такого не может быть в принципе, потому что это остров, и он простреливается. Вопрос лишь о том, какое оружие будет использоваться, чтобы его обстреливать. Тот контингент, который там находится, в очень невыгодной тактической и стратегической ситуации пребывает, поэтому российские оккупанты там, как суицидники сейчас", – заявил он.

При этом он отметил, что для России остров важен, чтобы контролировать судоходство и воздушное пространство в регионе: "Поскольку они размещают комплексы ПВО для прикрытия своих военных кораблей".

Что касается осуществления десантирования в Одесской области с острова, его Коваленко тоже назвал "суицидальной" миссией.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия укрепляется на острове Змеиный и оставляет там свои десантные корабли.

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