Россияне разместили на острове свои системы ПВО.

Российские войска пытаются укрепить свои позиции на оккупированном острове Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они укрепляются на острове Змеиный, где они поставили свои системы ПВО, и оставляют там большие десантные корабли", – заявила Гуменюк.

По ее словам, в Черном море оккупанты стараются держать дистанцию от побережья, поскольку опасаются повторного поражения кораблей, как крейсера "Москва".

Напомним, ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров РФ.

Тем временем в бухте оккупированного Севастополя заметили российские корабли, в которым прикрутили сухопутные ЗРК "Тор".

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