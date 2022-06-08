Российские войска пытаются укрепить свои позиции на оккупированном острове Змеиный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Они укрепляются на острове Змеиный, где они поставили свои системы ПВО, и оставляют там большие десантные корабли", – заявила Гуменюк.
По ее словам, в Черном море оккупанты стараются держать дистанцию от побережья, поскольку опасаются повторного поражения кораблей, как крейсера "Москва".
Напомним, ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров РФ.
Тем временем в бухте оккупированного Севастополя заметили российские корабли, в которым прикрутили сухопутные ЗРК "Тор".
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