Российские войска укрепляются на острове Змеиный / фото УНИАН, Олег Куцкий

Российские войска пытаются укрепить свои позиции на оккупированном острове Змеиный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они укрепляются на острове Змеиный, где они поставили свои системы ПВО, и оставляют там большие десантные корабли", – заявила Гуменюк.

По ее словам, в Черном море оккупанты стараются держать дистанцию от побережья, поскольку опасаются повторного поражения кораблей, как крейсера "Москва".

Напомним, ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров РФ

Тем временем в бухте оккупированного Севастополя заметили российские корабли, в которым прикрутили сухопутные ЗРК "Тор".

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