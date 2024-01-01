Республиканцы блокируют обещание Байдена выделить 60 миллиардов долларов на новую военную помощь, в которой Украина остро нуждается.

Аналитики попытались спрогнозировать, что будет в том случае, если Запад откажется от Украины и вознаградит Путина за варварство, подчеркнутое новыми воздушными нападениями на мирное население в последние дни 2023 года.

Как пишет CNN, клятва Байдена о том, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", никогда не казалась более шаткой. Республиканцы блокируют его обещание выделить 60 миллиардов долларов на новую военную помощь, в которой Украина остро нуждается после того, как ее давно запланированное наступление увязло в кровавых боях в стиле Первой мировой войны из-за истощения. Союзники Путина в Европе, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, тем временем стремятся перерезать путь жизни Европейского Союза к Киеву. Президент Владимир Зеленский непреклонен в том, что Украина будет продолжать борьбу, но если Запад отвернется, он может оказаться перед выбором между переговорами на слабых позициях с Путиным и продлением конфликта, который обескровит его страну.

Путин думает, что сможет переждать Запад и добиться победы, которая станет разрушительным сигналом о том, как Америка обращается со своими друзьями. Подобный результат станет наградой за агрессию автократа против суверенной демократии и будет означать ошеломляющее поражение НАТО и новую эру отсутствия безопасности в Европе.

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Помощь Украине - мнения

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что США предоставят Украине $61 млрд военной помощи.

"Для меня это вообще загадочные истории, потому что мы должны правильно расставлять акценты. Это внутренняя дискуссия в США, потому что у них достаточно конкурентная повестка дня и сейчас они готовят для себя стартовые позиции выборной кампании. Они внешне-политические приоритеты подвесили на внутреннюю повестку дня, то есть миграционную повестку", - рассказал он.

Подоляк считает, что это нонсенс и 61 миллиард долларов помощи Украине - это "инвестиция в то, чтобы тебя считали глобальным лидером".

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