Подоляк считает, что 61 миллиард долларов помощи Украине - это "инветиция в то, чтобы тебя считали глобальным лидером".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что США предоставят Украине $61 млрд военной помощи.

"Для меня это вообще загадочные истории, потому что мы должны правильно расставлять акценты. Это внутренняя дискуссия в США, потому что у них достаточно конкурентная повестка дня и сейчас они готовят для себя стартовые позиции выборной кампании. Они внешне-политические приоритеты подвесили на внутреннюю повестку дня, то есть миграционную повестку", - рассказал он в проекте "VIP с Натальей Мосейчук".

Подоляк считает, что это нонсенс и 61 миллиард долларов помощи Украине - это "инветиция в то, чтобы тебя считали глобальным лидером".

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"Это немножко странно, если ты обсуждаешь, надо ли давать эти средства за то, чтобы оставаться ключевой фигурой на мировой арене. США подчеркивают, что они настолько мощны с военной точки зрения, что мы должны доминировать во всех регионах. Лидерство - это ведь не только теория, но и практика. И у тебя сегодня есть непосредственный конфликт с РФ, которая у тебя в стратегической оборонной доктрине названа как оппонент номер 1", - сказал советник.

Он предполагает, что эта доктрина может быть перосмыслена и будут новые оппоненты.

"Но сегодня есть Россия и для того, чтобы унизить этого оппонента и убрать из глобальной шахматной доски, надо 61 миллиард. Если США не сделают этого, то многие страны сделают выводы, что как только возникает сложная ситуация, вы должны проявить себя и это стоит очень маленькую сумму денег по сравнению с тем, что вы тратите на пиар своей глобальной мощи, и вы оттуда уходите. Я не сомневаюсь, что они это точно понимают, что 61 миллиард инвестиций в Украину - это вклад в глобальное доминирование США, чтобы они были ключевым государством за глобальным столом переговоров и формировали правила поведения. Ты сегодня инвестируешь и обнуляешь РФ, а завтра ты получаешь время, чтобы внести коррективы в глобальные отношения, потому что ты существенно снизишь влияние России на многоэскалационные точки в мире и тогда ты будешь меньше инвестировать в это", - пояснил Подоляк.

Помощь Украине от США - детали

Президент США Джо Байден, комментируя масштабную ракетно-Дроновую атаку РФ на Украину 29 декабря, вновь призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

В Конгрессе США до сих пор не пришли к согласию по вопросу безопасности границы с Мексикой и помощи Украине. Об этом сообщил главный переговорщик от Демократической партии и сенатор Крис Мерфи.

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