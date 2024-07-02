Зеленский заявил, что ведется работа над условиями для заключения договора о членстве Украины в Евросоюзе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о необходимости сохранения военной поддержки Украины на достаточном уровне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с Орбаном, который не предусматривал для прессы возможности задать вопросы.

Как сказал Зеленский, в Украине ценят, что визит Орбана происходит сразу после начала венгерского председательства в Совете Европейского Союза.

"Это четкое свидетельство наших общих европейских приоритетов, того, как важно вернуть Украине и всей Европе справедливый мир, как важно решить имеющиеся сложности и обеспечить новые основы для укрепления Европы, для экономического и социального роста", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что все это обсуждалось во время переговоров с Орбаном между ними обоими, а затем в расширенном формате с участием команд обеих стран.

Зеленский отметил важность того, чтобы председательство Венгрии в ЕС было эффективным.

"Все в Европе люди, несмотря на различные разногласия в политических взглядах, однако, хотят видеть европейскую политику действенной, направленной на укрепление Европы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что говорил с Орбаном о сотрудничестве на уровне ЕС, о том, что Украина ожидает за время венгерского председательства.

"Мы уже начали переговоры о вступлении Украины. Мы готовим условия для договора о членстве Украины. Это процесс длительный и очень кропотливый, но постоянно в нем нужен прогресс, нужна динамика, не теряя ни одного месяца", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил важность того, что Украине нужно, чтобы ее поддержка со стороны Европы "оставалась на достаточном уровне, в частности украинской обороны от российского террора".

"Важно, чтобы сотрудничество между всеми соседями в Европе становилось еще более содержательным, взаимовыгодным", - добавил Зеленский.

Также президент отметил, что благодарен Венгрии за поддержку украинцев и за гуманитарную поддержку для Украины.

Также он добавил, что Венгрия приняла участие в первом Саммите мира, который состоялся в Швейцарии, и поддержала коммюнике саммита.

"И это говорит о готовности Венгрии быть эффективной ради возвращения реальной долговременной безопасности как нашей стране, так и всему нашему региону и Европе", - сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, он говорил с Орбаном о том, как Венгрия в дальнейшем может проявить свое лидерство в подготовке уже второго саммита мира.

"Мы видим возможность организовать второй саммит в этом году, и мы бы очень хотели этого. И всю подготовительную работу мы можем сделать для этого в ближайшие месяцы. Мы будем благодарны Венгрии за поддержку в этом и ее активность", - сказал Зеленский.

Война в Украине - позиция Венгрии

С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС.

Орбан ранее неоднократно заявлял, что выступает против военной поддержки для Украины и что через территорию Венгрии не будут идти грузы оборонной поддержки для Украины от других стран.

Сегодня он в Киеве предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров со страной-агрессором, с Российской Федерацией.

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