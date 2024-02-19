ВСУ пытаются сдержать новое наступление РФ на Запорожском направлении.

Оккупанты смогли пробить оборону юго-западнее Вербового в Запорожской области, сейчас украинские защитники пытаются ликвидировать эту проблему.

Об этом сообщили аналитики DeepState, оценивая ситуацию на фронте по состоянию на конец суток 18 февраля 2024 года.

"Запорожский отрезок - россияне начали массированную атаку от Работиного до Вербового. Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему. 18 февраля интенсивность несколько спала. Часть смогла прорваться в Работино, но большинство было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник проводил штурмовые действия в Белогоровке на Бахмутском направлении, но получил отпор.

"Возле Веселого оккупанты расстреляли двух наших бойцов. Очередное напоминание, что враг не соблюдает правила и обычаи войны. В Богдановке противник ищет слабые места, чтобы продавить линию соприкосновения. Возле Вербового враг имеет успехи и продолжает штурмовые действия", - проинформировали аналитики.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг пробовал штурмовать возле Ласточкино, но все эти попытки оказались неудачными.

"Сейчас противник проводит накопления по посадкам и возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни. Они атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. Возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои, противник усилил давление на Силы обороны", - говорится в отчете DeepState.

Аналитики считают, что после завершения боев за саму Авдеевку противнику нужно принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Враг может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яре или Работино.

Что известно о новом наступлении на Запорожском направлении

18 февраля пресс-служба Оперативного командования "Запад" проинформировала, что оккупационные войска РФ ушли в наступление на Запорожском направлении, однако украинские военнослужащие разгромили врага и заставили его отойти на предыдущие позиции. В наступлении россияне задействовали 30 единиц техники и достаточно большой личный состав. После атаки россияне отошли на предыдущие позиции.

Украинские военнослужащие в общей сложности уничтожили 18 единиц российской техники (из них 3 танка). Потери личного состава РФ составляют - примерно 70 солдат убитыми и 80 ранеными.

17 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

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