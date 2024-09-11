Российские генералы пообещали кремлевскому диктатору Владимиру Путину "освободить" подконтрольную Силам обороны Украины территорию Курской области. Военный эксперт Михаил Самусь спрогнозировал, на какие действия может пойти армия РФ.
В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что российские войска сейчас пытаются прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях фронта: Покровском, Торецком, Угледарском, а также в районе Часового Яра. Однако украинские защитники перехватывают инициативу.
"То есть сейчас нельзя сказать, что российское наступление уже остановлено, или ситуация переломлена. Но очевидно: россиянам не хватает резервов, чтобы не только наступать на всех названных направлениях, а без этого в принципе успеха им на Донбассе не видать. Им не хватает ресурсов и резервов даже для того, чтобы проломить украинскую оборону на Покровском направлении. Одновременно им надо делать что-то с Курской областью, и, очевидно, у них есть замысел", – пояснил он.
Российские войска будут пытаться показать результаты на Курщине до установленного дедлайна – 1 октября. Для этого враг будет стягивать туда силы.
"То есть не исключено, что будут и контратаки, возможно, какие-то контрнаступательные действия россиян в Курской области, этого можно ожидать. Но грамотно построенная операция украинская, которая опирается на реку Сейм, например, на географические условия. На данный момент я не вижу таких предпосылок, чтобы россияне могли как-то существенно изменить ситуацию в Курской области. Будем наблюдать, насколько они смогут усилить резервами свои группировки в Курской области. Тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии событий", – констатировал Михаил Самусь.
Операция в Курской области: вы могли это пропустить
Чем дольше украинские военные удерживают позиции в Курской области РФ, тем слабее становится российский диктатор Владимир Путин. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили. Он отметил, что эта операция разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары.
Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России не ведет к возможности обмена каких-то территорий.