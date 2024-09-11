Российские войска будут пытаться показать результаты на Курщине до установленного дедлайна, для этого враг будет стягивать туда силы.

Российские генералы пообещали кремлевскому диктатору Владимиру Путину "освободить" подконтрольную Силам обороны Украины территорию Курской области. Военный эксперт Михаил Самусь спрогнозировал, на какие действия может пойти армия РФ.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что российские войска сейчас пытаются прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях фронта: Покровском, Торецком, Угледарском, а также в районе Часового Яра. Однако украинские защитники перехватывают инициативу.

"То есть сейчас нельзя сказать, что российское наступление уже остановлено, или ситуация переломлена. Но очевидно: россиянам не хватает резервов, чтобы не только наступать на всех названных направлениях, а без этого в принципе успеха им на Донбассе не видать. Им не хватает ресурсов и резервов даже для того, чтобы проломить украинскую оборону на Покровском направлении. Одновременно им надо делать что-то с Курской областью, и, очевидно, у них есть замысел", – пояснил он.

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Российские войска будут пытаться показать результаты на Курщине до установленного дедлайна – 1 октября. Для этого враг будет стягивать туда силы.

"То есть не исключено, что будут и контратаки, возможно, какие-то контрнаступательные действия россиян в Курской области, этого можно ожидать. Но грамотно построенная операция украинская, которая опирается на реку Сейм, например, на географические условия. На данный момент я не вижу таких предпосылок, чтобы россияне могли как-то существенно изменить ситуацию в Курской области. Будем наблюдать, насколько они смогут усилить резервами свои группировки в Курской области. Тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии событий", – констатировал Михаил Самусь.

Операция в Курской области: вы могли это пропустить

Чем дольше украинские военные удерживают позиции в Курской области РФ, тем слабее становится российский диктатор Владимир Путин. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили. Он отметил, что эта операция разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России не ведет к возможности обмена каких-то территорий.

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