Отмечается, что российская промышленность продолжает работать в режиме войны, а российская артиллерия превосходит украинскую как минимум втрое.

Продолжается операция Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. И чем дольше украинские военные удерживают там позиции, тем слабее становится российский диктатор Владимир Путин.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили. Отмечается, что эта операция разоблачила уязвимость передовых сил РФ и продемонстрировала способность Украины осуществлять неожиданные стратегические удары.

"Это также помогает лучше защищать Украину и ее северные центры, отодвигая места, с которых Россия может осуществлять смертоносные атаки. Около 900 квадратных километров территории в Курской области сейчас удерживается украинскими силами. Это оказало давление на Путина. После первоначального беспорядка российские войска сейчас разворачиваются в этом районе в большем количестве", – говорится в заявлении министра.

Видео дня

Отмечается, что российская промышленность продолжает работать в режиме войны, а российская артиллерия превосходит украинскую по меньшей мере втрое. Кроме того, Россия также призывает или рекрутирует дополнительно 400 000 солдат в этом году.

"Итак, на ближайшие недели очевидны две вещи. Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они будут пытаться удержать территорию в Курске. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина. (...) И именно поэтому защита Великобритании начинается в Украине. И если президент Путин победит в Украине, он не остановится на Украине. Если великие державы перекраивают международные границы силой, это подрывает суверенитет и безопасность всех наций", – добавил Гили.

Война в Украине: важные заявления партнеров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден не исключает предоставления Украине разрешения на удары поставленным вооружением вглубь территории РФ.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам одобрил применение переданного Украине вооружения для ударов по целям, расположенным на территории Российской Федерации. Это разрешение касается и истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: