В то же время, Силы обороны Украины создают давление на РФ, чтобы у нее появлялась договороспособность.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России не ведет к возможности обмена каких-то территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

"Если вы имеете в виду публикации и мнения экспертов о том, что будет какой-то обмен территориями - Курск в обмен на что-то... То я вам говорю, мы об этом уже говорили неоднократно, что речь не идет о том, чтобы обменивать территории", - подчеркнул Тихий.

Как отметил спикер, если после двух с половиной лет полномасштабной войны у российского агрессора, который напал на Украину и планировал ее захватить за считанные дни, у самого оказывается захваченная территория, то это в целом меняет динамику войны и возможностей переговоров, и каких-то дипломатических решений.

Видео дня

"Конечно, такие вещи просто стимулируют, чтобы у России появлялась эта договороспособность, вообще сгенерировалась в России", - подчеркнул Тихий.

Также он сказал, что Курская операция ВСУ не поддерживает мирные инициативы от других стран.

"Чем сильнее Украина - тем ближе мир", - заявил Тихий и добавил, что тем ближе будет дипломатическое решение вопроса завершения российской агрессии против Украины.

Он пояснил, что усиление обороноспособности, предоставление Украине оружия и защищать себя в полном объеме без ограничений на использование вооружения по законным военным целям в РФ, операция Украины на Курщине и санкционные шаги - все это в целом усиливает Украину.

"Логику, что не надо что-то делать, потому что это может помешать миру, надо выжать. Такая логика не является правдивой", - сказал Тихий.

Дипломат подчеркнул, что принцип территориальной целостности для Украины незыблем.

"Любые урегулирования и завершения российской агрессии против Украины возможны только с уважением к принципам территориальной целостности", - сказал Тихий.

Это украинская делегация доказывала китайским партнерам во время визита в Гуанчжоу летом.

В то же время, спикер считает очень показательным тот факт, что для российского диктатора Владимира Путина приоритетом является захват чужой земли, а не защита своей.

"Это же абсолютно видно по решениям. В Курске, то что касается и эвакуации, и обороны, мы видим, какие действия у России, и при этом, она бросает новые и новые тысячи солдат в бой на украинском Донбассе. Это показывает приоритеты этого человека. Для него захват чужой земли важнее защиты своей. И я думаю, что эти приритеты прекрасно видит и российское общество", - подчеркнул Тихий.

Спикер напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что операция Сил обороны Украины в Курской области позволяет достичь целый ряд задач.

"Во-первых, это абсолютно справедливое возвращение войны на территорию, с которой она к нам пришла. Во-вторых, это пополнение обменного фонда для того, чтобы вернуть больше украинских людей, и быстрее их вернуть домой. В-третьих, это создание давления на государство-агрессора", - сказал Тихий.

В частности, спикер отметил, что создание давления нужно для того, чтобы понимали как Россия в целом, так и российское общество, что агрессивная война, начатая против Украины, может вернуться на их территорию.

"Мне кажется, что этот сигнал до российского общества, так или иначе, доходит", - сказал Тихий.

Он сказал, что Курскую операцию надо рассматривать именно как увеличение давления на Россию и как перехват Украиной инициативы.

"Я думаю, что это очень важно в контексте в целом общего оборонного замысла и плана Украины", - добавил спикер.

Операция в Курской области - детали

Как сообщало издание Bloomberg, наступление Украины на Курскую область РФ произвело впечатление на союзников Киева, разрушив представление о том, что война зашла в тупик, и показав пустоту слов Владимира Путина о защите своей территории любой ценой.

Вас также могут заинтересовать новости: