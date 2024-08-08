Он отметил, что такие операции проводятся, когда хорошо проводится доразведка, и это свидетельствует о хорошей агентурной сети в Крыму.

В ночь на 6 августа спецназовцы Главного управления разведки провели спецоперацию на Тендровской косе. О ее важности и последствиях для будущей победы Украины рассказал в эфире телемарафона глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он обратил внимание на заявление ГУР о том, что был выполнен "ряд тайных задач" на этом направлении.

"То есть то, что есть в публичном пространстве, - это хорошо, но также важно понимать, что задачи, которые возлагались на бойцов, должны были дать и долгосрочный результат, долгосрочную перспективу", - отметил он.

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Тимочко добавил, что Черное море сейчас враг не контролирует настолько, насколько он мог это делать год назад, что связано с ударами по системам ПВО, ударами по аэродромам и российским кораблям.

"Ну и конечно, что такие операции проводятся, когда хорошо проводится доразведка. Это означает, что есть хорошая агентурная сеть в Крыму, которая дает возможность знать слепые пятна в российской системе контроля за морем", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что потери российской авиации, в частности авиации дальнего разведывательного значения, также дали свой результат.

Тимочко добавил, что эта операция, кроме военного значения, также имеет информационное воздействие, "создает психологическую волну для врага, который не может ничего противопоставить таким операциям".

Кроме того, массовость таких успешных военных операций влияет на структуру российской армии, ее боеспособность, бьет по имиджу их контрразведывательных органов, отметил военный.

Операция на Тендровской косе - что известно

Как сообщалось, ГУР уничтожило личный состав и фортификации оккупантов в ходе операции в северной части Черного моря. Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь.

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