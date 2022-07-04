Даже президент Украины скажет, что сейчас не время для дискуссий с РФ, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

Решение насчет переговоров между Украиной и США для урегулирования полномасштабного конфликта будет принимать только украинский президент Владимир Зеленский.

США намерены оказывать главе Украины поддержку во время переговоров Украины и РФ, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (консультативный орган при президенте Джо Байдене) Штатов Джон Кирби, пишет Politiko.

По его словам, даже президент нашей страны скажет, что сейчас не время для дискуссий.

"И (что - Ред.) мы собираемся делать, так это продолжать следить за тем, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, чтобы он мог добиться успеха за столом (переговоров - Ред.)…", - заявил координатор.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска пошли на полномасштабное вторжение в Украину и начали бомбить военные и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Позже между Украиной и РФ начались мирные переговоры, однако они не привели к прекращению огня.

В начале июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что российский лидер Владимир Путин искренне ненавидит Украину и ее граждан и с ним невозможно договориться.

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