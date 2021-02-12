С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в вечернем сводке пресс-центра штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное. «На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ», - отметили в штабе.
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Дважды применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 на позиции Объединенных сил в населенного пункта Золотое-4.
Вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, вблизи Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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