Вблизи Павлополя в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в вечернем сводке пресс-центра штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное. «На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ», - отметили в штабе.

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Дважды применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 на позиции Объединенных сил в населенного пункта Золотое-4.

Вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, вблизи Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Автор: Светлана Закелова