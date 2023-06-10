По его словам, эта катастрофа повлияла не только на Запад, но и на нейтральные страны.

Взорваврши Каховскую ГЭС, Россия нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН по защите инфраструктуры, которую сама поддержала в 2017 году. Сама же организация оказалась совершенно бессильной в ситуации глобальной катастрофы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"ООН остается такой же импотентной, как всегда и была", – подчеркнул Климкин.

Экс-глава МИД напомнил, что в феврале 2017 года Украина председательствовала в Совбезе ООН и "протолкнула" резолюцию по защите критической инфраструктуры. Россия ее поддержала, а теперь сама же ее и нарушила.

"Даже на площадке ООН мы должны всем говорить: смотрите, если мы не найдем пути, надежные способы, как защитить критическую инфраструктуры, то ящик Пандоры открыт. Будут разрушаться газопроводы, нефтегоны, транспортные и другие коммуникации. И тогда жизнь фундаментально изменится", - сказал Климкин.

Экс-министр подчеркнул, что тотальное нарушение Кремлем всех международных норм, в частности, гуманитарных спровоцировало значительные изменения в позиции не только стран Запада, но и нейтральных.

"И даже китайцы четко говорят: мы должны смотреть, каким образом должно выглядеть устойчивое решение. Это при том, что китайцы, конечно, не заинтересованы в победе ни Запада, ни Путина. И это значит, что в последние несколько месяцев есть время истины – это смена настроений. Она происходит в поставках вооружения, она чувствуется в том, что компромисс ради компромисса – это уже не опция", – заявил дипломат.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Следовательно, станция и Каховское водохранилище уничтожены.

В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов, а взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что россияне взорвали дамбу дистанционно. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления именно такого порыва.

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