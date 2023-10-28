По словам военных, грызуны уничтожают не только запасы продовольствия, но также портят электронику, оборудование и снаряжение.

ВСУ столкнулись с катастрофическим нашествием грызунов на передовой. Окопы заполонили полчища полевых мышей, которые наносят серьезный вред амуниции защитников Украины.

Как сообщает 24 Канал, по словам военных, грызуны уничтожают не только запасы продовольствия, но также портят электронику, оборудование и снаряжение. Военные делятся кадрами, как мыши буквально уничтожают все на своем пути

Один из бойцов в шутку говорит, что скоро грызуны доберутся и до военных. Грызуны прячутся в сумках и личных вещах военных. Военные показали кадры, как мыши сгрызли рюкзак военного. Защитники шутят, что такое впечатление, будто амуниция оказалась под обстрелом, но на самом деле ее повредили грызуны. Один из военнослужащих показал, что мышь поселилась в беспилотнике.

Мыши в окопах

Полевая мышь является одним из важнейших вредителей зерновых культур. Может быть переносчиком возбудителей клещевого энцефалита, туляремии, риккетсиоза, лихорадки Ку и других заболеваний.

Ранее УНИАН писал о том, как на Донбассе бойцы АТО готовились к зиме и спасались от нашествия мышей в окопах при помощи котов.

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