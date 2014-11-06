На Донбассе бойцы АТО готовятся к зиме: рубят деревья и обустраивают подземные городки

На передовой уже нет никаких иллюзий, что зимовать придется с оружием в руках. Об этом здесь говорят вслух, и таки надеются на хоть какую-то ротацию, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы не терять времени, солдаты копают новые землянки, рубят деревья и обустраивают подземные городки.

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Блиндажи, землянки, холод и сырость. О домашних квартирах ребята давно забыли, но мечтают даже не о тепле домашних жилищ, а мечтают о том, чтобы эта война скорее закончилась.

Здесь накопаны целые подземные улицы - с гитарой, спальниками вместо одеял и котами. "Это наши котики ловят здесь мышей. Чтобы нам по мордашкам не бегали мыши", - говорят военные.

Блиндаж, в котором ночуют 8 человек, называют "коммуналкой". От холода его жителей спасает буржуйка, но печек на всех не хватает. Рубят дрова, но как зимовать - не знают.

В подземной кухне повар Миша готовит обед на своей печке. Волонтеры продовольствием бойцов на передовой обеспечили полностью. Армейские сухпаи сюда так и не доехали. "Сладенькое, сгущеночка, ну и гречка, перловочка. Мы не перебираем продуктами - едим все, что можно", - говорит он.

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По три месяца они не видели родных, и, судя по всему, не увидят их до весны, говорят сами бойцы. "Там вообще нет людей, в ближайшее время нас не поменяют. Скорее всего, нам сказали до марта-апреля", - говорят военные.

Поэтому все глубже вкапываются в землю, обустраивают новые огневые позиции, и готовятся встречать новый год здесь - на восточном фронте, в окопах на передовой.