Русские пытаются сдаться в плен даже во время разведки бое, но не всегда успешно.

Российские оккупанты готовы бежать из Херсона, чтобы спастись от смерти.

Об этом заявил руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов в интервью Радио НВ.

"Конечно, они готовы бежать, готовы спасаться. Прежде всего потому, что это москали. Они пришли на нашу землю. И я знаю по перехватам, что они совсем не испытывают какой-то жизненной потребности, которую мы испытываем, стоять здесь до конца, умирать за эту землю. И они, конечно, готовы бежать. Для них это просто армия! Это просто приказ. Если они могут бежать, они бегут. Если они могут поднимать белый флаг, они его поднимают", - заявил Волохов. Видео дня

Украинские воины видели попытки оккупантов сдаться даже во время разведки боем, правда, не всегда удачно. Воин подчеркнул, что не чувствует в оккупантах сверхустойчивости или сверхмотивированности, или желания выполнить приказ любой ценой.

"ВСУ еще не показали далеко и части своего потенциала на Херсонском направлении, что можно с ними сделать. Я уверен, что они убегут, и мы отгоним их в Херсон по меньшей мере, а там уже посмотрим", - резюмировал он.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

На этом фоне оккупационные власти Херсонщины начали объявлять "эвакуацию" жителей на левый берег Днепра.

Аналитики Financial Times спрогнозировали, что уже на этой неделе Вооруженные Силы Украины могут освободить Херсон.

Тем временем на Херсонщине ВСУ уничтожают склады боеприпасов оккупантов. В ОК "Юг" рассказали, что сейчас идут активные действия по закреплению позиций ВСУ на освобожденных территориях. Проводятся стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах.

Полковник Свитан также уже сказал, когда ждать хороших новостей с Херсонщины.

Эксперт Олег Соскин также отметил, что "зеленых коридоров" для оккупантов не будет. А потому рашисты смогут покинуть Херсон только если сдадутся в плен или погибнут.

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