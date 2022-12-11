К счастью, никто не пострадал.

Российские оккупанты попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям в Бахмуте. Уже известно, что в результате артиллерийского обстрела поврежден оперативный автомобиль.

В Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится о том, что этой машиной спасатели развозили гуманитарную помощь и воду, в частности к дому, куда в ночь на 11 декабря попали россияне.

"Сегодня россияне попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, остающимся в исполосованной боевыми действиями Бахмуте. К счастью, никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

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В то же время в результате артиллерийского обстрела поврежден оперативный автомобиль 47-й Государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбито заднее окно, посечен задний бампер и задняя часть автомобиля.

"Этой машиной спасатели развозили гуманитарную помощь и воду, в частности к дому, куда в ночь на 11 декабря попали россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, случившийся в результате обстрела своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, бои вокруг Бахмута между Силами обороны Украины и российскими войсками продолжаются с августа.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские войска продолжают попытки наступательных действий.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации на фронте, отметил, что ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

"На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут - еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", - сказал глава государства.

По информации ВСУ, российские оккупанты изменили тактику ведения боевых действий в районе.

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