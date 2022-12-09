Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой на сегодня ситуация на фронте.
"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем", – заявил он в своем вечернем видеообращении в конце 289-го дня войны.
По слвоам президента, россияне фактически разрушили Бахмут: "Еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины".
Президент также поблагодарил украинских воинов, "которые держат фронт на этих направлениях, отражают атаки и наносят врагу ощутимые потери в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом".
Война в Украине: последние новости
По данным Генштаба ВСУ, за сутки российские войска нанесли по Украине четыре ракетных и девять авиаударов.
Также сообщалось что, армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.
Тем временем в отдельных регионах РФ продолжается мобилизация. В частности, повестки вручают военнообязанным в Самарской области.
Потери России в Украине
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 93 тысячи 390 россиян, за прошедшие сутки – 310.
Также Россия потеряла: танков ‒ 2937, боевых бронированных машин – 5912, артиллерийских систем – 1926, РСЗО – 395, средств ПВО – 211, самолетов – 281, вертолетов – 264.