Враг в последнее время значительно нарастил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артобстрелы.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что ситуация на востоке остается сложной.

В своем Telegram-канале он отметил, что враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и бахмутском направлениях.

В частности, на Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокировки Купянска.

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"После понесенных потерь проводит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений с других направлений. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч", - сообщил Сырский.

На Лиманском направлении российские захватчики возобновили интенсивные наступательные действия с целью вытеснения украинских войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа. Также враг не отказывается от попыток захвата Терновников и выхода к реке черный жеребец.

"На Северском направлении пытается развить наступление в районах спорного и Белогоровки. Осуществляет подготовку штурмовых подразделений из числа Воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Бахмутском направлении также не прекращаются интенсивные наступательные действия. Там оккупанты пытаются захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.

Враг применяет штурмовые группы "добровольческого корпуса", которые переместил с южного направления. Задействован личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

Сырский также отметил, что российские захватчики в последнее время значительно увеличили применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжают вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

"На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага. Хочу отметить эффективную работу штабов воинских частей по оперативному реагированию на действия врага и подготовке наиболее оптимальных вариантов наших действий в зависимости от обстановки, которая сложилась", - отметил Сырский.

Он также добавил, что несмотря на сложную ситуацию, украинские воины, проявляя чрезвычайный профессионализм и мужество, сдерживают продвижение оккупантов и наносят им значительные потери.

Так, только за последнюю неделю на восточном направлении враг потерял более трех тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Также уничтожено и повреждено было 361 единицу вражеской техники, из них - 43 танка, 83 боевых бронированных машины и 69 артиллерийских систем.

"В условиях ведения активных боевых действий нашими приоритетами остаются сохранение жизни наших воинов, эффективное применение средств огневого поражения, постоянное ведение разведки и оперативное принятие решений", - подчеркнул Сырский.

Марьинка - есть ли смысл держать город

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, есть ли смысл удерживать Марьинку, о захвате которой ранее заявила Россия.

"Знаете, когда мне задают такой вопрос, есть ли смысл что-то держать или, есть ли смысл что-то сделать, то я скажу: мы сегодня защищаем нашу землю. И не путем самодурства или ликвидации нашего личного состава, а умелых действий – маневром, огнем, перемещением, введением противника в заблуждение. Поэтому сегодня вопрос не стоит так-отойти или что. Мы сегодня четко осознаем, если где-то все уничтожено или нет возможности - наша задача, прежде всего, сохранить личный состав. И мы принимаем все меры для того, чтобы оно было не "любой ценой", - сказал он.

В то же время Тарнавский отметил, что по состоянию на сегодня оккупационные войска практически стерли с земли это мсто. Местами на некоторых участках даже нет фундамента.

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