На этом направлении враг совершил 489 обстрелов, используя минометы и FPV-дроны, а также 8 раз применял авиацию, преимущественно Су-34.

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты пытаются активизировать усилия вблизи реки Черный Жеребец, перебрасывают резервы, чтобы занять оборону вблизи села Терны Донецкой области для дальнейшего развития наступления. Однако украинские защитники активно держат там оборону и противника в настоящее время успеха нет.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона рассказал, что сейчас обстановка в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" остается динамичной, а противник продолжает применять всю имеющуюся линейку артиллерийского и другого вооружения.

"В частности, 489 обстрелов совершил в зоне ответственности на Лимано-Купянском направлении, используя в основном минометы и FPV-дроны. Также 8 раз применял авиацию, преимущественно Су-34 и использовал КАБы. Произошло 22 боевых столкновения, в ходе которых противник потерял 264 оккупанта убитыми и ранеными, а еще также 26 единиц вооружения и военной техники. Среди которых 6 танков, 5 боевых бронированных машин, 5 единиц пушек Д-30 122 мм, 7 автомобилей, три антенны связи, 8 укрытий и еще три склада с боеприпасами", - подчеркнул Евлаш.

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Евлаш отметил, что в целом противник пытается активизировать усилия вблизи реки Черный Жеребец. "Сейчас туда перебрасывает резервы, чтобы вблизи населенного пункта Терны, так называемый Торский выступ, занять оборону и выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития своего наступления. Однако наши защитники держат там активно оборону, нанося противнику максимальные потери, используя все имеющиеся силы и средства", - акцентировал Евлаш.

Спикер ОСГВ" Хортица " отметил, после того как россияне временно захватили Авдеевку, они вероятнее всего продолжат рассредотачивать свои войска, которые скоплены, на других участках. "Куда именно мы увидим позже. Однако на это им нужно время, по меньшей мере от недели, для того чтобы перебросить, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой",- акцентировал он.

Евлаш добавил, что вблизи Бахмута, в районе Богдановки, противник переходит как и в лобовые атаки, так и пытается обходить с флангов, а также активно использует КАБы.

"Однако сегодня мы увидели фантастическую работу, что правда не на нашем направлении, наших воздушных сил, которые поразили Су-34 и еще Су-35С. Это дорогостоящие, многоцелевые штрумовики и вообще, такое оружие, которое не предполагается, чтобы оно терялось. Однако день за днем, наши ребята показывают чрезвычайно впечатляющую работу. Думаю россияне это также почувствуют, что придется им это учитывать при выполнении их задач",-подчеркнул он.

Евлаш отметил, что в целом вблизи Бахмута также ведутся активные боевые действия, преимущественно с использованием артиллерии и тяжелой техники. "Враг совершил 512 обстрелов по позициям ВСУ и 26 ударов нанес дронами-камикадзе по нашим окопам, используя различные виды от FPV до "Шахедов". Семь боевых столкновений произошло, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 194 оккупанта и еще 86 единиц вооружения и военной техники", - подчеркнул он.

На Бахмутском направлении враг теряет очень много беспилотных летательных аппаратов . "Он потерял их 70 за минувшие сутки, что показывает очень хорошую работу наших подразделений, которые днем и ночью дежурят чтобы наносить противнику потери в этом вооружении. Также, враг потерял 3 боевые бронированные машины, 5 пушек и минометов разных типов и калибров, это и "Василек", и минометы. Кроме того удалось обнаружить и уничтожить два пункта управления БПЛА на Бахмутском направлении, что несколько ослабит противника в плане использования этих средств огневого поражения, однако ненадолго",- отметил Евлаш.

Ситуация на фронте

По информации Генштаба ВСУ в течение суток силы обороны мощно ударили по российским оккупантам, уничтожены самолеты и склады боеприпасов противника. В частности, утром 19 февраля на восточном направлении воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета. Истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, которые наносили удары КАБами по позициям украинских войск.

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