По словам обозревателя, на Лимано-Купянском направлении оккупанты оказывают достаточно мощное давление.

Российские оккупанты перебросили часть сил из-под Купянска для штурмов Авдеевки Донецкой области. Однако сейчас перебрасывает резервы обратно на Лимано-Купянское направление.

Как заметил в эфире "24 канала" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, основная цель россиян – все же Авдеевка. А Купянск, как и прошлым летом, является отвлекающим маневром.

Он подчеркнул, что там ситуация оккупантов с ресурсом не улучшилась, а наоборот – ухудшилась. Именно оттуда россияне перебросили большое количество сил и средств под Авдеевку.

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"Россияне из-под Авдеевки никуда не делись", – подчеркнул Коваленко.

По словам обозревателя, на Лимано-Купянском направлении оккупанты оказывают достаточно мощное давление. Однако это давление не мощнее того, что происходило в июле или августе. При чем, тогда у врага был значительно лучший ресурс.

На сегодня на Лимано-Купянском направлении оккупантам мешает не только худший ресурс, но и худшие погодные условия. По мнению эксперта, россияне начали свои наступательные действия в не лучший период.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу нового командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Им стал полковник Сергей Лупанчук.

В то же время под Бахмутом враг значительно усиливает свои действия. Россияне не жалеют ни сил, ни средств для атак. Сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич описал обстановку к югу от Бахмута фразой: "мы атакуем – нас атакуют".

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