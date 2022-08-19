Более 2,5 месяца жители региона живут без украинской связи, интернета и телевидения.

Российские войска завезли в оккупированный Херсон "активистов", которые зарисовывают украинскую символику в городе.

Об этом говорится в сводных данных Херсонской ОВА.

"Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для зарисовки украинской символики в оккупированном Херсоне", - сообщает ОВА.

По данным чиновников, более 2,5 месяца жители региона живут без украинской связи, интернета и телевидения.

В течение 18 августа боевые действия продолжались практически по всей территории области.

Во многих громадах области много заминированных территорий, напряженная ситуация остается в селах, граничащих с соседними регионами и через которые идет река Ингулец.

Как писал УНИАН, 13 августа в сети появилось видео, как группа детей зарисовывает украинскую символику на стенах зданий в Херсоне российскими триколорами. Как оказалось, организовала выезд несовершеннолетних коллаборантка из Николаевской области.

Война в Украине: актуальные данные

На Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское и Лозовое – Первомайское.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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