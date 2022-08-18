Оккупанты запустили телеканал "Таврия", на котором работают журналисты из Russia Today.

В Херсонскую область из России обещают привезти трех "министров" для управления безопасностью, финансами и промышленностью.

Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал на своей странице в Facebook.

"Сальдо из комы выйти не успел, а тут уже новых "чиновников" ему подвезли. Россияне отчитываются, что в область прибудут из России трое новых "министров": ФСБ-шник, который будет отвечать за безопасность, "министр" финансов и "министр" промышленности. Чем занимаются те, которых уже было назначено до, неизвестно", - написал он.

По его словам, прислать "министров" в Херсонскую область, где работает движение сопротивления, звучит как наказание.

"Партизаны знают, что делать. Движение сопротивления постоянно работает. Ежедневно украинские символы появляются в новых местах, оккупанты даже завозят людей, чтобы срывали и зарисовывали",- добавил он.

Хлань также добавил, что для усиления своей пропаганды россияне сегодня официально запустили телеканал "Таврия", который "работает на краденой аппаратуре с завезенными с журналистами Russia today". По его словам, они сразу "нафантазировали об очередном открытии Антоновского моста, который якобы уже отремонтирован".

По словам главы ОВА, оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. В поселке Нововоронцовка дома местных больше непригодны к жизни. Россияне уничтожают практически все, от магазина до аптеки. В некоторых селах нет электроснабжения, соответственно воды. Кроме того, в Херсоне оккупанты незаконно провели обыск и задержали мужчину за то, что нашли в гараже украинский флаг.

"Усилили проверки, могут забрать телефон и прочитать переписку, мессенджеры, просмотреть фото, чаты, что угодно. Люди живут под тотальным моральным давлением", - отметил председатель ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты, как рассказал полковник СБУ, добровольно покинут Херсон при нескольких условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: