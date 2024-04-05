Целью атаки снова стала энергетическая инфраструктура Украины.

В ночь на пятницу, 5 апреля, российские оккупанты запускали по Украине группу ударных БпЛА из акватории Черного моря. Дроны летели в направлении Одесской области (Затока). В нескольких областях объявляли угрозу баллистики.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, угроза применения баллистического вооружения была объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Впоследствии опасность была объявлена в Полтавской области.

В 3.50 БпЛА зафиксировали в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный. Местные СМИ сообщили, что в Одесской области были слышны взрывы. В 4.24 военные объявили отбой угрозы.

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Как сообщили корреспонденты "Суспільного", взрывы в Одесской области прозвучали в 4.10.

"Опять целью была энергетика", - пишет мониторинговый паблик monitor.

Атаки оккупантов - последние новости

В ночь на 4 апреля РФ запустила по Украине 20 ударных дронов типа "шахед". Из них 11 Силы ПВО смогли сбить.

Одной из целей удара российских дронов стал Харьков. РФ, в частности, попали в жилой дом. После того, как на место происшествия приехали спасатели, российские войска ударили туда еще раз. Трое работников ГСЧС погибли.

Кроме того, из-за российского удара в городе возникли проблемы с электроснабжением, что повлияло на работу общественного транспорта и потребление гражданским населением, сообщил мэр Игорь Терехов.

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