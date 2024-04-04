По убеждению Олега Белоколоса, это весомый инструмент в руках Украины, который может принудить Москву к миру.

Дальнейшие атаки Сил обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос.

"Это абсолютно правильный шаг Украины. Мы имеем право и должны это делать", - считает эксперт.

По его словам, о серьезной угрозе своей нефтеперерабатывающей промышленности уже открыто говорят сами россияне.

"Если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, то Россия не сможет их восстанавливать. Там очень много технических деталей. Это оборудование, которое нельзя украсть и привезти в карманах где-то контрабандой", - объясняет Олег Белоколос.

Частично что-то можно импортировать из Китая, но этого будет недостаточно.

"Очень много оборудования, которое было произведено в Германии, во Франции. Есть специальные химические вещества, которые используются в технологии производства - это все не просто так приобрести", - отметил эксперт.

По мнению Олега Белоколоса, это весомый инструмент в руках Украины, который может принудить Москву к миру.

Атаки на российские НПЗ - детали

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нанесенные украинскими беспилотниками, могли вывести из строя более 15% их мощностей. Такую оценку озвучил журналистам представитель НАТО.

"Удары, вероятно, нарушили работу более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России, возможно, более 15%. В зависимости от степени ущерба ремонт может занять значительное время", - такую оценку озвучил представитель НАТО на условиях анонимности, пишет агентство Reuters.

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