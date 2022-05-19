Более тысячи автомобилей стоят здесь уже вторые сутки.

В городе Васильевка Запорожской области перед блокпостом российских военных выстроилась колона из более тысячи автомобилей, которых не пропускают ни на подконтрольную украинскому правительству территорию, ни в обратном направлении.

Об этом в своем фейсбуке сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

По ее словам, в машинах, которые стоят тут уже вторые сутки, находятся женщины и дети.

Областные власти Запорожья обеспечили доставку воды и еды людям, заблокированным на блокпосте.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области оккупирована российскими войсками. Во временно занятых населенных пунктах враг хочет ввести в обращение свою валюту и открыто говорит о присвоении Запорожской АЭС.

Как УНИАН уже писал, с начала военной агрессии на Запорожье представители оккупационных войск похитили 213 гражданских лиц, 125 уже освобождены из плена.

8 апреля стало известно, что ВСУ пошли в контрнаступление под Запорожьем. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области.

На фоне успехов контрнаступления ВСУ у Путина заявили, что уже не против мирного диалога, но ждут согласия со стороны Украины.

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